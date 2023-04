Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızılay'a kan bağışladı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümünde Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Emniyet Müdürü Özay Kayhan öncülüğünde Kızılay'ın Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde oluşturduğu kan verme aracına giderek bağışta bulundu. Özay Kayhan, polis teşkilatının her daim Türk milletinin yanında olduğunu ve kan vererek bunu bir kez daha göstermek istediklerini söyledi.

"Her zaman milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz"

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, "10 Nisan, teşkilatımızın kuruluşunun 178'inci yıl dönümü. Her sene teşkilatımızın kuruluşunu coşkuyla kutluyorduk, bu sene herkesin malumu ülkemizde büyük bir deprem oldu, sel felaketleri oldu. Bu sene eskisi kadar coşkulu bir kutlama yapamadık. Biz de neler yapabileceğimizi düşündüğümüzde Kızılay'ımıza kan bağışı yaparak 10 Nisan'da bir etkinlik yapmak istedik. Arkadaşlarımız da buna gönüllü oldu, bugün buradayız ve kan vereceğiz. Her zaman milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Kan vermek de milletimizin yanında olmak, onlara destek olmanın bir parçası olacağı için bugün de her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

"Tüm emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum"

Şişli Kızılay Şube Başkanı Necip Coşkun ise, "Özay Müdürümüzün, diğer emniyet mensuplarının polis haftasını kutluyoruz. Onu ziyaretimizde kendileri bu kan bağışından bahsettiler ve biz ziyadesiyle mutlu olduk. Türk halkının ferasetine inanıyoruz. Kan, üretilebilen bir ürün değildir. Kan, ancak insandan alınarak insana ulaştırılabilen bir ürün. Bu noktada da herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Tüm emniyet mensubu arkadaşlarımıza Özay Müdürüm nezdinde teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL