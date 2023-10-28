Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şişli'de Yurtta Kız Öğrencilere Sözlü Taciz İddiasıyla 2 Kişi Gözaltına Alındı

Şişli'de Yurtta Kız Öğrencilere Sözlü Taciz İddiasıyla 2 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Şişli'de bulunan bir yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunulduğu iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. İnceleme sonucunda, İ.Y. ve Ş.C. isimli 2 kişinin öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.Y'nin daha önce 11 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ş.C. serbest bırakılırken, İ.Y. adliyeye sevk edildi.