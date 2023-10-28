Şişli'de Yurtta Kız Öğrencilere Sözlü Taciz İddiasıyla 2 Kişi Gözaltına Alındı
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İstanbul Şişli'de bulunan bir yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunulduğu iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. İnceleme sonucunda, İ.Y. ve Ş.C. isimli 2 kişinin öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.Y'nin daha önce 11 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ş.C. serbest bırakılırken, İ.Y. adliyeye sevk edildi.
Şişli'de yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki yurtta kalan kız öğrencilere yönelik sözlü tacizde bulunulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, incelemede yurt binasının karşısındaki apartmanda ikamet eden İ.Y. ile Ş.C'nin öğrencilere sözlü tacizde bulunup hakaret ettiklerini belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Şüphelilerden İ.Y'nin sorgusunda "taksirle yaralama", "tehdit" ve "kasten yaralama" gibi 11 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ş.C. serbest bırakılırken, İ.Y. adliyeye sevk edildi.