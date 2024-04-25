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Şişli'de Yolda Meydana Gelen Çökme Sonucu 2 Araç Çukura Düştü

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Şişli Fulya Mahallesi'nde bir yolda meydana gelen çökme sonucu oluşan çukura 2 araç düştü. Çukura düşen minibüsün sahibi, trafikten men edilen aracını çukurda görünce şaşkınlık yaşadı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şişli'de bir yolda meydana gelen çökme sonucu oluşan çukura 2 araç düştü. Çukura düşen minibüsün sahibi, korsan taşımacılık yapıldığı gerekçesiyle trafikten men edilen aracını çukurda görünce şaşkınlık yaşadı.

Şişli Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokağı'ndaki bir yolda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada park halindeki 34 LEE 159 plakalı minibüs ve 20 PA 2066 plakalı otomobil, çökme sonucu oluşan çukura düştü. Araçlarda hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, trafik kontrollü sağlanmaya başlandı. Çukura düşen araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

İki aracın sahibi ise haberi alınca olay yerine koştu. Vedat Aydın, ağabeyine ait ve 11 gün önce trafikten men edilen 34 LEE 159 plakalı minibüsü çukurda görünce şaşkına döndü. Aydın, "Araba abimin, abimi aramışlar demişler ki, 'Arabanız kazaya karışmış' abim de demiş ki, 'Ne arabası bizim arabamız bağlı.' Sonra öğrendik ki araba mahallede çukura düşmüş" dedi.

"Bu yol her sene çöküyor, hep çöktüğü için korkuyla yaşıyoruz"

Olay anına şahit olan Musa Şengün, "Bu yol her sene çöküyor. Hep çöktüğü için korkuyla yaşıyoruz. Orada doğalgaz boruları var. O yüzden hep korkuyoruz. 40 senedir buradayız. En az yılda 2, 3 defa çöküyor. Şimdi burası çöktü, yarın bir günde biraz ilerisi çökecek. Üstüne güzel beton dökseler, altını güzel doldursalar çökme olmayacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye trafik Şişli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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