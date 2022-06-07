Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada - Haberler

Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada Şişli'de yankesici 3 kişiden biri, kaldırımda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalarak kaçtı. Şişli'de yankesici 3 kişiden biri, kaldırımda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadının yanına yanaşan 3 kişiden biri, yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalarak kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden kadın, şüphelilerin peşinden bir süre koştu. Çevredeki vatandaşlar da kaçan şahıslardan birini yakalayarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerine teslim etti. Gözaltına alınan H.Ö. isimli çocuk, ailesine teslim edilirken, yankesicilik anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (Doğan Can Cesur - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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