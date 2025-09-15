Haberler

Şişli'de Yangın Korkuttu: İş Yerinde Hasar Oluştu

Şişli'de Yangın Korkuttu: İş Yerinde Hasar Oluştu
Güncelleme:
Şişli Küçük Piyale Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yangın sonrası binada hasar meydana gelirken, itfaiye ve polis olay yerine intikal etti.

Şişli'de bir iş yerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Kontrol altına alınan yangında iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, akşam saat 20.00 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi Fişekhane Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bina tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bodrum katında bulunan işletmede hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
