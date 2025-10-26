Haberler

Şişli'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Şişli'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, Şenol Gün adlı bir kişi yanarak hayatını kaybetti. Yangın, sabah saatlerinde meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şişli'de 4 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 kişi yanarak can verdi.

Yangın, Şişli Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak'ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekiplerce yapılan incelemede, daire sakini Şenol Gün'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma gerçekleştirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
