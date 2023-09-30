Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 543 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şişli'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen iki adreste 543 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ve nakit para ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

ŞİŞLİ'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 543 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı, hassas terazi, tabanca ve bin 745 lira, 2 bin euro ve 1 dolar nakit para ele geçirilirken, gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şişli'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen İnönü ve Eskişehir Mahallesi'nde bulunan iki farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda; S.B. ve R.Ü. isimli 2 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada 543 gram metamfetamin, 3 bin 455,73 mililitre uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı, 8 bin 172 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan katkı maddesi, bir hassas terazi, bir sıvı ölçer terazi, bir şırınga, bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 6 cep telefonu, bin 745, 2 bin euro ve 1 dolar nakit para ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan S.B ile R.Ü. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon anı ise görüntülendi. Görüntülerde, belirlenen adrese koçbaşı ile ekiplerin girmesi, iki kişinin gözaltına alınması ve uyuşturucu madde ele geçirilmesi yer alıyor.