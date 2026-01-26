Ümraniye'de öldürülen Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

Haberler

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Durdona Khokimova'nın cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Özbekistan uyruklu Khokimova'nın, Ümraniye'de öldürülüp cesedinin taksiyle taşındığı belirlendi.

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (37), Ümraniye'de öldürüldükten sonra cesedi taksiyle Şişli'ye taşınmıştı. Khokimova'nın cesedinin bavulla birlikte evin balkonundan çıkarılarak taksiye taşındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi. Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edildi. Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de yaşadığı evde öldürülmesinin ardından cesedinin bavula koyularak taksiye bindirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Khokimova'nın cesedinin bulunduğu bavulun balkon kısmından çıkarıldığı, ardından taşınarak taksiye koyulduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
