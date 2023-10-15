Şişli'de Trafikte Yol Tartışması Sopayla Kavgaya Dönüştü

ŞİŞLİ'de trafikte çıkan yol tartışmasında bir kişi, tartıştığı kişinin aracına sopayla vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fulya Mahallesi Sakızağacı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte iki sürücü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sürücülerden biri, eline aldığı sopayla diğer sürücünün kullandığı otomobilin camına vurdu. Sürücü ikiye ayrılan sopanın elinde kalan parçasını ise, aracın arkasından fırlattı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin eline aldığı sopayla, otomobile vurduğu, sopanın kırılmasının ardından elinde kalan parçayı otomobilin arkasından fırlattığı görülüyor.