Son dakika haberi | Tek teker üzerinde tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada Son dakika 3. sayfa haberi... Tek teker üzerinde tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Tek teker üzerinde tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada İSTANBUL - Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet grubunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Motosikletli trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi. Tehlikeli tek teker motosiklet şov başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak Motosiklet Şişli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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