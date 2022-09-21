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Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim Şişli'de sivil trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim

İSTANBUL - Şişli'de sivil trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde taksimetre açmayan bir taksi sürücüsüne 888 lira ceza kesildi.

Şişli Mecidiyeköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada yolcu seçen, kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan sürücüler durdurularak taksicilerin belgeleri kontrol edildi. Yapılan denetimler esnasında taksimetre açmayan bir taksi sürücüsüne 888 lira ceza kesildi.

Denetimler esnasında ceza yiyen taksi sürücüsü Memduh Avcil, "Taksimetreyi açmadım, burada yolcu bindi. Uygulamaya takıldık" dedi.

Öte yandan denetimlerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - 3. Sayfa

Şişli 3. Sayfa Haberler

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