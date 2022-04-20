Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim - Haberler

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Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim

Ticari taksi sürücülerine yönelik denetimler sürüyor.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Ticari taksi sürücülerine yönelik denetimler sürüyor. Şişli'de yapılan denetimlerde kemer takmayan, seyir halinde telefonla konuşan taksi şoförlerine ceza kesildi.

İstanbul Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de taksi denetimi gerçekleştirdi. Taksiler tek tek durduruldu. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri, sürücülerin ehliyeti tek tek incelendi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 2 kişiye 196'şar TL, seyir halinde telefonda konuşan 1 kişiye ise 427 TL para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, Taksi, 3. Sayfa, Haberler

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