Şişli'de ticari taksi denetimi - Haberler

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Şişli'de ticari taksi denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şişli'de ticari taksi denetimi

Şişli'de sivil trafik ekiplerinin ticari taksilere yönelik denetiminde çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulanırken, bir taksici emniyet kemerini takmadığı için ceza kesilmesine tepki gösterdi.

Şişli'de sivil trafik ekiplerinin ticari taksilere yönelik denetiminde çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulanırken, bir taksici emniyet kemerini takmadığı için ceza kesilmesine tepki gösterdi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerinde uygulama noktası oluşturan sivil trafik ekipleri, ticari taksileri durdurarak ehliyet ve evraklarını kontrol etti. Denetim esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir taksi sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen sürücü, "Sadece emniyet kemeri takmadığım için ceza yedim. Günahtır bu" diyerek tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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