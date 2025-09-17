Şişli'de Taksi ve Motosiklet Sürücüsü Arasında Yol Verme Tartışması

İstanbul'un Şişli ilçesinde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tarafların yaya yolunda yaşadığı gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TGJ 28 plakalı taksi ile 34 MYH 986 plakalı motosikletin sürücüsü yaya yolunda durup tartıştı. Tarafların araçlarından inmesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan tartışma nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

"Elimde kalırsın bela olursun"

Görüntülerde, taksi ve motosikletlinin yaya yolunda durarak tartıştıkları görülüyor. Daha sonra taksi sürücüsünün araçtan inerek motosikletliyle konuştuğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülere yansıyan konuşmada taksi sürücüsünün, "Ben elimi kaldırıp pardon diyorum, ona rağmen ağzını bozuyor. Dayılık yapma oğlum dayılık yapma. Kaza olmamış bela olmamış. Elimde kalırsın bela olursun" dediği görüldü. - İSTANBUL