Şişli'de Sokak Ortasında Rastgele Ateş Açan Zanlı Yakalandı

Şişli'de Sokak Ortasında Rastgele Ateş Açan Zanlı Yakalandı
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Şişli'de 19 Mayıs Mahallesi'nde sokak ortasında rastgele havaya ateş açan ve daha önce suç kayıtları bulunan şahıs, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 90 gram uyuşturucu ve ateş açtığı silahla birlikte 26 fişek ele geçirildi.

Şişli'de, sokak ortasında rastgele havaya ateş açan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19 Mayıs Mahallesi'nde sokak ortasında rastgele ateş açması sonucu park halindeki araçlardan birkaç isabet alarak hasar gördü. İhbar üzerine şahıs hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, çalışma başlatıldı. Ekipler, çalışmalarında şüphelinin Ç.T. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polisin operasyon düzenlediğini gören şüpheli, tekrar havaya rastgele ateş açtı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli Ç.T., ateş açtığı silah ve 26 fişekle yakalandı. Şüphelinin üzerinden ayrıca 90 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce 'Genel güvenliği tehlikeye sokulması, mala zara verme, tehdit, hakaret, uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Ç.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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