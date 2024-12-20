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Şişli'de Sobadan Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Şişli'de Sobadan Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
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İstanbul Şişli'de bir binanın en üst katında yakılan sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

İstanbul Şişli'de 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede ısınmak için yakılan sobadan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Şişli Mahmutşevket Paşa Mahallesi Çamözü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Alevlerin çatıya sirayet ettiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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