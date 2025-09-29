Şişli'de Silahlı Olayda Ölüm: 7 Şüpheliye Hapis Cezası İstemi

İstanbul'un Şişli ilçesinde eski iş yerine silahla girmeye çalışan Erol Eğrek'in iddiaya göre iş yeri personeli tarafından silah elinden alınmasına rağmen yumruklarla darbedilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 1 şüphelinin 18 yıla, 6 şüphelinin ise 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şişli'de 9 Mayıs 2025'te yanında getirdiği silahla eski iş yeri binasına girmeye çalışan Erol Eğrek'in (49), iddiaya göre iş yeri personeli tarafından silah elinden alınmasına rağmen yumruklarla darbedilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Erol Eğrek'in üzerinde bulunan silah ve sırt çantasıyla eski iş yerine girmeye çalıştığı, bu esnada güvenlik görevlileri tarafından Eğrek'in bina içerisine sokulmadığı, bunun üzerine Eğrek'in belinde bulunan silahı çekerek önce iş yeri giriş kapısı yanında bulunan saksıya doğru ateş ettiği, sonrasında silahı başına doğrulttuğu, bina güvenlik personelinin olaya müdahale ederek Eğrek'i etkisiz hale getirmeye çalıştıkları, Eğrek'in tedavi işlemlerinin yapılması için hastaneye götürüldüğü ancak hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

Güvenlik kamera görüntüleri incelemesine yer verilen iddianamede, Eğrek'in kendi kafasına silah doğrultması üzerine 9 kişinin müdahale ettiği, daha sonra Eğrek'i bina içerisine sokarak güvenlik odasının bulunduğu koridora götürdükleri, devamında polis ekiplerinin gelerek iş yeri çalışanları tarafından kelepçelenmiş olan Eğrek'i muhafaza altına alarak ekip otosuna götürdükleri kaydedildi.

Ölüm nedeninin maruz kaldığı tartışma ve darp olduğu belirtildi

İddianamede yer alan Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan yazıya göre, kronik kalp damar hastalığı bulunan Eğrek'in ölümünün maruz kaldığı tartışma ve darp olayının efor ve stresinin tetiklediği ani kardiyak sonucu meydana gelmiş olduğu, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağı olup olmadığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığınca takdir edileceğinin aktarıldığı ifade edildi.

Eğrek'in elinden silahı aldıktan sonra hala yumruk atmaya ve vurmaya devam ettikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, 7 şüphelinin Erol Eğrek'i tanımadığı, aralarında bir husumet bulunmadığı, yaşı fiziki görünüşü itibariyle kronik kalp hastalığı olabileceği kanaatinin oluşmadığı ve şüphelilerin, Eğrek'in bina önüne elinde silahla ve üzerinde sırt çantasıyla gelmiş olması nedeniyle müdahale etmek ve etkisiz hale getirmek için hareket ettikleri aktarıldı.

Öte yandan, Eğrek'in elinden silahı aldıktan sonra şüphelilerin hala yumruk atmaya ve vurmaya devam ettikleri, şüphelilerden Rüşen H.'nin silahın kabzası ile Eğrek'e vurduğunun görüldüğü, diğer şüphelilerin ise yine fiil ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği kaydedildi.

1 şüpheliye 18 yıla, 6 şüpheliye 14'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Adem A., Erhan K., Mustafa Ö., Osman G., Salih Y. ve Semih K.'nın 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10'ar yıldan 14'er yıla kadar hapis, şüpheli Rüşen H.'nin ise aynı suçtan 14 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL