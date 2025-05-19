Şişli'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Şişli'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Şişli'de D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anında sürücü aracı terk ederek yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şişli'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler içinde kalan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.15 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında aniden yangın çıktı. Aracında yangın çıkan sürücü, arabayı terk ederek yara almadan kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise yolun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini geçici bir süreliğine trafiğe kapattı. Yanan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kapatılan yolu aracın kaldırılması sonrası trafiğe açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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