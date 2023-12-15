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Şişli'de Servis Minibüsü ve Motosiklet Arasında Yol Verme Kavgası

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Şişli'de aynı istikamette ilerleyen servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası yaşandı. Sözlü tartışmanın bir süre devam ettiği anlar motosiklet kaskı kamerasına yansıdı.

Şişli'de aynı istikamette ilerleyen servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası yaşandı. Sözlü tartışmanın bir süre devam ettiği anlar motosiklet kaskı kamerasına yansıdı.

Olay, önceki Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette ilerleyen servis minibüsü ve motosiklet dar yolda ilerledikleri sırada aralarında yol verme kavgası yaşandı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen servis şoförü, motosikletin geçtiği esnada direksiyonu motorun önüne kırdı. Servis şoförü ve motosikletli arasında sözlü tartışma yaşanırken, servis şoförü o esnada direksiyonu motosikletli sürücünün üzerine kırarak devrilmesine neden oldu. Görüntülerin devamında ise motosiklet sürücüsü servis şoförünü takip ederek sözlü tartışmaya devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli Şiddet Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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