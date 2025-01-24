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Şişli'de Restorana Silahlı Saldırı

Şişli'de Restorana Silahlı Saldırı
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Şişli'de bir restoranın camına tabancayla ateş açan kimliği belirsiz saldırgan, olay yerinden kaçtı. Yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli'de bir şahıs, restorana silahlı saldırı düzenledi. Yaralanan olmazken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli Esentepe Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, yaya olarak geldiği restoranın camına tabancayla ateş etmeye başladı. Saldırının ardından şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri mermi izlerini ve delilleri topladı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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