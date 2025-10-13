Şişli'de Polis Uygulamasında Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Kasım'da Şişli'de uygulama yaptı. Yunus Polis Timleri'nin katıldığı uygulamalarda Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu. Araçtaki B.O. isimli şahıs yakalanırken, aracın çeşitli yerlerinde zulalanmış halde 64.41 gram marijuana, 2 adet cep telefonu ve 16 bin 700 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL