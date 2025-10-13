Haberler

Şişli'de Polis Uygulamasında Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Şişli'de Polis Uygulamasında Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Şişli ilçesinde yapılan polis uygulamasında durdurulan bir araçta 64.41 gram marijuana, 2 cep telefonu ve 16 bin 700 lira bulundu. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yapılan polis uygulamasında durdurulan şüpheli aracın çeşitli yerlerinde zulalanmış halde 64.41 gram marijuana, 2 adet cep telefonu ve 16 bin 700 lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Kasım'da Şişli'de uygulama yaptı. Yunus Polis Timleri'nin katıldığı uygulamalarda Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu. Araçtaki B.O. isimli şahıs yakalanırken, aracın çeşitli yerlerinde zulalanmış halde 64.41 gram marijuana, 2 adet cep telefonu ve 16 bin 700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

Kime para verdiğimize bakın! Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.