Şişli'de pes dedirten hırsızlık: İş yerinin önündeki bankı böyle çaldılar - Haberler

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Şişli'de pes dedirten hırsızlık: İş yerinin önündeki bankı böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şişli'de pes dedirten hırsızlık: İş yerinin önündeki bankı böyle çaldılar

Şişli'de 2 hırsız bir iş yerinin önünde duran bankı çaldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de 2 hırsız bir iş yerinin önünde duran bankı çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis ekiplerince yakalanan iki şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şişli Teşvikiye Mahallesinde geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda, 2 şahıs bir iş yerinin önünde bulunan bankı çaldı. İş yeri çalışanları bankın yerinde olmadığını görünce iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde bankı 2 şahsın alıp götürdüğünü gören çalışanlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bankı çaldılar

İhbar üzerine görüntüleri incelenme alan polis ekipleri, bankı çalan B.K. ile T.B.'yü Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da yakaladı. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen iki şüpheli bankı çalarak uzaklaşıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Teşvikiye, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Haberler

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