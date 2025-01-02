Şişli'de Pantolon Paçası Yaptıran Hırsız, 48 Bin Lira Çaldı

Şişli'de bir terziye müşteri gibi giren adam, pantolon paçasını yaptırdıktan 2 gün sonra yeniden geldiği dükkandaki 48 bin lirayı çaldı. 40 dakika boyunca çeşitli bahaneler sunarak dükkanda bekleyen şüpheli, askıdaki çantada para bulunan zarfları teker teker alarak arka cebine koydu. Hırsız daha sonra geleceğini söyleyerek oradan ayrılırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, yaklaşık 1 hafta önce Şişli'de bir terzide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin Arslan'ın dükkanına müşteri olarak gelen bir kişi, pantolon paçası yaptırmak istedi. Ardından bir süre bekleyen şahıs, paçası yapılan pantolonu aldıktan sonra oradan uzaklaştı. Şüpheli adam 2 gün sonra tekrar dükkana gelerek Arslan'a, kendisini terzilik işleri olan bir arkadaşıyla tanıştırmak istediğini söyledi. Müşteri kılığındaki adam bu sırada dükkanı incelemeye başladı. Yaklaşık 40 dakika dükkanda kalan şüpheli, etrafı kolaçan ettiği sırada askıdaki çantayı ve içindeki zarfları fark etti. Terzinin alacaklarından topladığı paraların bulunduğu zarfları gözüne kestiren adam, bir süre sonra harekete geçti. Terzinin kumaş kestiği sırada aldığı zarfları cebine sakladı. İçinde 48 bin lira bulunan zarfları alan hırsız, sonra geleceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Bir süre sonra paranın bulunduğu çantanın astığı yerde olmadığını fark eden Arslan, güvenlik kamerasına baktı. Ardından güvenlik kamerasını izleyen Arslan, zarfların kendisini dükkanda oyalayan kişi olduğunu fark etti. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın terziyi sürekli meşgul ettiği bu sırada da etrafı incelediği ardından zarfları çaldığı görülüyor. Terzinin şikayetinin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

"Parayı aldı ve arka cebine koydu"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Saadettin Arslan, "Geçen gün bu arkadaş bana paça yaptırmaya geldi. Oradan buradan konuştu, buraya gözetlemeye geldi, paçasını yaptım ve gitti. İki gün sonra bu bir daha geldi. 'Bir ablam var, müşterim var, iyidir, güzeldir' diye. Sonra hırsızlık yaptı ama hiç haberim yok. Ben de burada çalışıyordum, prova yaparken paramı aldı gitti. Prova yapıyorum o sırada göremiyorum. Hırsızlık yapıyor, parayı aldı ve arka cebine koydu. Üç tane zarf, cüzdanım ve kredi kartlarım hep gitti. Elbiselerin arkasında duran çantaya elini soka soka almış hepsini. Ben de burada kesim yapıyordum. Ben de bir müşteri ile ilgilendim, onu gönderdim. Hiç şüphelenmedim. Emeğim gitti, kiram gitti, bankaya borcum var gitti. 48 bin TL param gitti. O gün getirdim, kiramı verecektim. Ablam var, adresini verdim gelecek bekleyebilir miyim dedi, ben de bekle dedim. Burada 10 dakika konuştuk, sonra ben işimden dolayı makinenin başına geçtim. Sonra çalışmaya başladım. Ama bir yandan bakıyordum ona ama her eğildiğimde o işini yapıyordu" diye konuştu. - İSTANBUL