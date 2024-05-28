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Şişli'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı, 3 Araçta Maddi Hasar

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Şişli'de bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptıktan sonra takla attığı kazada bir kişi yaralandı ve 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Şişli'de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada bir kişi yaralanırken, 3 araçta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Alem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 34 EGS 865 plakalı otomobil sürücüsü Aslı Göymen bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolünü kaybeden Göymen, park halinde olan 2 otomobile çarptıktan sonra otomobiliyle takla attı. Aslı Göymen çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

"Herhalde gazla freni karıştırdı"

Kaza anını gören Hakan Yılmaz, "Biz sesi duyduk. İlk önce bir arabaya vuruyor, ardından diğer arabanın üzerine çıkıp oradan takla atıyor. Ardından biz içeriden camı kırıp çıkarttık. Fren sesi geldi. Herhalde gazla freni karıştırdı. Biz aracın içinde çocuk da var zannettik ama yokmuş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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