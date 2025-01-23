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Şişli'de Otelde Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Şişli'de Otelde Elektrik Panosunda Yangın Çıktı
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Şişli'de yer alan Grand Aras Otel'in bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası polis inceleme başlattı.

Şişli'de 5 katlı bir otelin bodrum katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarından Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Grand Aras Otel'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı otelin bodrum katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle oluşan kısa süreli panik ise yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.

Yangın ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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