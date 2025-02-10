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Şişli'de Otel Sahibiyle Diğer İşletmeci Arasında Silahlı Saldırı

Şişli'de Otel Sahibiyle Diğer İşletmeci Arasında Silahlı Saldırı
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Şişli'de bir otel işleteni, fiyat anlaşmazlığı nedeniyle rakip işletmeye silahlı saldırıda bulundu. Saldırgan kısa sürede yakalanırken olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de otel işleten bir kişi, aynı alanda iş yapan ve fiyat konusunda anlaşamadığı şahsın dükkanına silahla ateş açtı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Şişli İnönü Mahallesi'nde dün saat 04.50 sıralarında meydana geldi. Silahlı bir kişi, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenince, saldırganın E.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın iş yeri önüne yaya olarak geldiği, elindeki silahla iş yerine ateş ederek olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli aynı gün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Otel işleten iş yeri sahibinin ve şüphelinin aynı alanda faaliyet yürüten iki ayrı iş yeri sahibi oldukları, fiyat konusunda anlaşamadıkları ve saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Farklı suçlardan 14 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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