Şişli'de Motosikletli Saldırı Kamerada

ŞİŞLİ'de motosikletli 2 kişi, sokakta birkaç tur attıktan sonra marketin önünde oturanlara silahla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 kişi, sokakta birkaç tur attıktan sonra market önünde oturan 2 kişiye silahla ateş etti. Saldırıya uğrayanlardan biri önce markete kaçtı.Ardından da marketten çıkarak koşmaya başladı. Motosikletli saldırganlar ise, kaçan kişinin peşinden giderek ateş etmeye devam etti. Bir süre sonra motosikletli saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli 2 kişinin sokakta birkaç tur attıktan sonra market önünde oturan kişilere ateş ettiği, silahlı saldırı anında çevredeki esnafın ve vatandaşların yaşadığı panik görülüyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

PARK HALİNDEKİ ARACA MERMİ İSABET ETTİ

Yaşanan kovalamaca sırasında seken bir kurşun, park halindeki otomobilin bagaj kapağını delip geçti; ön ve arka koltuğuna saplandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.