Şişli'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Şişli'de seyir halindeki motosiklet, yayaya çarptı. Kazanın etkisiyle yaya havada takla atarken, sürücü ise motorundan düşerek kafasını kaldırımdaki dubaya çarptı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18: 40 sıralarında Şişli Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havada takla atarak yere düşerken, motosiklet sürücüsü ise motorun üstünden düşerek kafasını kaldırımda bulunan dubaya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı iki kişi hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde bulunan motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde koşarak karşıya geçmeye çalışan kişiye seyir halinde bulunan motosikletin çarptığı ve sürücünün düşerek kafasını kaldırımda bulunan dubaya çarptığı anlar görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı