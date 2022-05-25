Şişli'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Haberler

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Şişli'de motosiklet kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şişli'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü.

Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü. Sürüklenen motosikletin çarpması sonucu yaralanan bir kadın ile birlikte motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinden Şişli Mecidiyeköy Meydanı Büyükdere Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir firmada motokuryelik yapan bir kişi, yolda hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için manevra yaparak yere düştü. Sürüklenen motosikletin çarptığı bir kadınla birlikte motokurye yaralanarak yardım bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazadan sonra yaşananlar ise 'Kazasız Kul Olmaz Ekibi'nin kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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