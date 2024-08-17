Üye Girişi
Haberler

Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir hırsız, cadde üzerinde park halinde olan bir motosikleti saniyeler içinde çaldı. Motosikletin çalınma anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir hırsız, cadde üzerinde park halinde olan bir motosikleti saniyeler içinde çaldı. Motosikletin çalınma anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Temmuz'da Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yürüyen bir şahıs park halinde bulunan bir motosikleti gözüne kestirdi. Motosikletin yanına gelen hırsız bir süre etrafı gözetledikten sonra oradan ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar motosikletin yanına gelen şüpheli daha sonra elindeki bir aparat yardımıyla motosikleti çalıştırdı. Hiçbir şey olmamış gibi motosiklete binen şüpheli daha sonra oradan ayrıldı. Bir süre sonra motosikleti park ettiği yerde göremeyen güvenlik kamerasından çalındığın anlayan motosiklet sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın kimliğinin T.T., olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Şişli'de İnönü Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahsın daha önceden da yankesicilik suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa Şişli 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title