Şişli'de Metruk Gecekonduda Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli'de bulunan metruk bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fulya Mahallesi, Fikir Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait cenaze, kim olduğunun ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görüntü dökümü:

Yanan gecekondunun alevli görüntüsü (cep telefonu görüntüsü)

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

Cesedin çıkarılarak cenaze aracına alınması

Yanan gecekondunun görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

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2 - BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Oğuzhan CİN-Vehbi DEMİR/İSTANBUL, -BAYRAMPAŞA O-3 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin İsmetoğlu(37)'na otomobil çarptı. İsmetoğlu olay yerinde hayatını kaybederken sürücü olay yerinde durmayarak kaçtı.

Kaza, 21.50 sıralarında O-3 Karayolu Bayrampaşa mevkii, Fatih istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hüseyin İsmetoğlu(37)'na otomobil çarptı. Sürücü aracıyla kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İsmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle O-3 Karayolu Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından trafik yeniden açıldı. Göç idaresinde çalıştığı öğrenilen Hüseyin İsmetoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.