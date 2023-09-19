Şişli'de Marketin Önünde Silahlı Saldırı

Şişli'de marketin önünde oturan bir kişiye motosikletli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıda yara almadan kurtulan kişi, polise ifade verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şişli'de, marketin önünde oturan şahsa motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde motosikletli iki şüpheli, marketin önünde oturan bir kişiye silahla ateş etti. Saldırıda, marketin içine doğru kaçan şahıs yara almadan kurtulurken mermilerden biri park halindeki otomobile isabet etti. Şüpheliler kaçtı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı, ardından saldırıya uğrayan kişinin ifadesine başvurdu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu arada, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedilen görüntülerde, olay yerine motosikletle gelen şüphelilerin silahla ateş etmesi ve marketin önünde oturan kişinin kaçmaya çalışması yer aldı.