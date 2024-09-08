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Şişli'de Kasksız Motosiklet Yolculuğu Tehlikesi

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Şişli'de bir kadının kucağında çocukla motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Yolculukta baba kask takarken, anne ve çocukta kask olmaması dikkat çekti.

Şişli'de bir kadının kucağında çocukla motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Yolculukta baba kask takarken, anne ve çocukta kask olmaması dikkat çekti.

Görüntüler, önceki gün saat 08.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Bir motosikletli, arkasında oturan bir kadın ve çocukla yolculuk yaptı. 34 DYD 889 plakalı motosiklet sürücünün kask taktığı motosiklette seyahat eden anne ve çocuğun kaskı olmadığı görüldü. Annenin çocuğu kucağında taşıdığı anlar ise tepki çekti.

O anlar cep telefonunu kamerasında

Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün eşini ve çocuğunu kasksız taşıdığı motosiklette yolculuk yaptığı görülüyor. Ayrıca, annenin motosiklette seyahat ederken çocuğu kucağında tuttuğu da gözüküyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa Güncel Şişli Baba

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