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Şişli'de Kadınların Cep Telefonu Gasp Edildi

Şişli'de Kadınların Cep Telefonu Gasp Edildi
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Şişli'de metrobüs durağı merdivenlerinden inen iki kadının cep telefonları bir şüpheli tarafından gasp edildi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakaladı ve tutukladı.

Şişli'de bir şüpheli, metrobüs durağı merdivenlerinden inen 2 kadının cep telefonunu gasp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ekim ve 6 Kasım tarihlerinde Şişli'de bulunan bir metrobüs durağı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kadın da metrobüs durağı merdivenlerinden inerken bir şüpheli önlerini kesti. Şüpheli, kadınları zorla merdiven boşluğuna götürerek cep telefonlarını gasp etti. Kadınların ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Aynı taktikle 2 kadınının da cep telefonunu gasp eden şüphelinin kimlik bilgiler Y.K.(38) olarak belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde yakalandı. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin kadınları gasp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadınların önünü kestiği ardından cep telefonlarını alarak koşarak uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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