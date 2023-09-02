Şişli'de İşadamına Tehdit ve Gasptan 3 Şüpheli Yakalandı

Şişli'de bir işadamından tehditle 49 bin Euro alan 3 şüpheli yakalandı. İşadamı, şüphelilerin kendisini tehdit etmeye başladığını belirtti. Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucunda şüpheliler yakalandı ve tutuklandı.

ŞİŞLİ'de bir işadamından tehditle 49 bin Euro alan 3 şüpheli yakalandı.

Şişli'de 28 Ağustos'ta polise başvuran Azeri işadamı Elshan R. İşyerine farklı zamanlarda gelen 3 kişinin başta yardım amaçlı, daha sonra kendisini koruma amaçlı sürekli para istediklerini, bir süre ödeme yaptığını ancak artık vermeyeceğini söyleyince şüphelilerin tehdit etmeye başladıklarını belirtti. Bu tehditlerden korkarak şüphelilere 49 bin Euro ödeme yaptığını söyleyen Elshan R. 'Ben yokken ofisime gelip silah teşhir ederek arama yapmışlar. Sanırım para aradılar. Daha sonra geleceklerini söyleyerek ayrılmışlar" dedi.

İşadamının şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin ofise geldikleri sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Azerbaycanlı Ramzı A.(26), Gaytaran G.(27) ve Ilgar A.(40) şikayetle ilgili sorgulandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.