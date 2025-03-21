Şişli'de Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırı

Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Yaralanan olmazken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahlarla, konsolosluğa doğru ateş açıldı. 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.

Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma sürüyor. - İSTANBUL