Şişli'de inşaat alanının üstündeki yol çöktü: Vatandaşlar korku ile sokağa döküldü

Şişli'de altında inşaat çalışması devam eden yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Mahallede yaşayanlar korku ile sokağa döküldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, inşaatın müteahhidi olduğu iddia edilen kişi ile mahalleli arasında tartışma çıktı.

Olay, Şişli Eskişehir Mahallesi Eşref Efendi Sokak'ta 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun altındaki bir inşaat alanında bulunan iş makinesinin alınması için sokağa vinç getirildi. Vincin getirilmesinden çok kısa bir süre sonra yol ağırlığı kaldıramadı ve bir kısmı büyük bir gürültüyle çökerek inşaat alanına devrildi. O sırada yolda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, inşaatın yanındaki binalarda yaşayanlar ise kendilerini can havliyle dışarı attı. Mahallelinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, sonradan çağrılan İGDAŞ ekiplerince yolun altından geçen hatlardaki doğalgaz tedbir amaçlı kesildi.

"Vinç ağır olduğu için duvar gitti. Vinçten sonra uçtu"

Çökmeden saniyeler önce yolun üstünde olduğunu ve kıl payı kurtulduğunu söyleyen Ümmügül Coşkun isimli vatandaş, "Usta orada bekliyordu. Ben de aşağıya kadar indirecek misiniz diye sordum. O da bir beton dökeceklerini, aşağıya kadar inmeyeceklerini söyledi. Ben de burası çok kötü olmuş, buradan geçenler aşağıya uçar, burası neden böyle olmuş, dedim. O anda ben aşağıya indim ve duvar uçtu. Vinç buraya kadar geldi. Aslında vinç yaptı. Vinç ağır olduğu için duvar gitti. Vinçten sonra uçtu. Orada üç kişi vardık, usta, ben ve arkadaş. Son anda, ben merdivenlerden indim ve duvar uçtu" dedi.

"Korkarak çocuğumla dışarı çıkmaya çalıştık"

İnşaat çalışmasının sürdüğü alanın yanındaki binada yaşadığını söyleyen Hasan Tektaş isimli mahalle sakini, "İnşaatın yan tarafındaki evimde çocuğumla otururken bir anda büyük bir gürültü geldi. Korkarak, çocuğumla dışarı çıkmaya çalıştık. Baktık ki bir çökme olayı oldu. Dışarı çıktıktan sonra hemen polisi ve belediyeyi aradık. Sağ olsunlar gelip yardımcı oldular. Fakat şurada bir şikayetimiz var. Buradan düzensiz bir çalışma vardı. Çünkü burada çalışma yapan operatör doğalgaz boru hattını ve kabloların geçtiği kısmı düşünmeden bir çalışma yapmış. Gördüğünüz gibi doğalgaz boru hattı da yan dönmüş. Allah'tan bir gaz kaçağı yoktu. Ucuz kurtulduk biz de. İnanır mısınız, az önce bir kedi geçti ve kedi geçerken bir toprak kayması oldu. Korkumuz büyük aslında. Eve geçemiyoruz" diye konuştu.

Müteahhit olduğu iddia ilen kişi ile mahalleli arasında tartışma çıktı

Öte yandan inşaatın müteahhidi olduğu iddia edilen bir kişi ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Müteahhit olduğu iddia edilen kişinin yanlarına gelerek, şikayetçi olmamalarını istediğini söyleyen Hasan Tektaş, "İnşallah bunu bir an önce çözerler. Belediyenin de buna dikkat etmesi lazım. Kötü bir çalışma var, şikayetçiyiz. Belediyeye daha önce bina olarak bir şikayette bulunmuştuk ama bizimle ilgilenen olmadı. Şikayetimizi dile getirirken yan taraftaki, müteahhit, müteahhit mi artık bilmiyorum, birisi bize yüklenmeye çalıştı. Niye şikayet ediyorsunuz diye. Az önce tartıştığımız kişi o idi. O arkadaştan da şikayetçiyiz. Şikayet edilmesini istemiyorlar. Çok şikayette bulunmamamızı istediler. Böyle bir şey yapmayın dediler. Yapmak zorundayım, çünkü burada hayati tehlikemiz var" ifadelerini kullandı.

Çökme sonucu, yolun altından geçen elektrik hatlarının da zarar görmesi nedeniyle mahallenin bir kısmında kesinti yaşandı. Olay yeri, zabıtanın getirdiği barikatlarla kapatılarak vatandaş geçişine kapatıldı. - İSTANBUL