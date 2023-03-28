Şişli'de ilginç hırsızlık kamerada: Yaşlı hırsız mali defteri çalıp çikolata yedi

Şişli'de bir işyerine giren 70 yaşındaki hırsız, içeriden dizüstü bilgisayar, mali defter ve koleksiyon yapılan alkol şişelerini çaldı.

Şişli'de bir işyerine giren 70 yaşındaki hırsız, içeriden dizüstü bilgisayar, mali defter ve koleksiyon yapılan alkol şişelerini çaldı. Soğukkanlı hırsız işyerinden çıktıktan sonra dikkat çekmemek için bir de çikolata yedi. Yaşananlar kameralara yansırken, Şişli polisi tarafından kısa sürede yakalanan hırsız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli Fulya'da önceki ay meydana gelen olayda öğle saatlerinde cadde üzerindeki bir işyerine giren bereli ve çantalı yaşlı bir şahıs, içeriden dizüstü bilgisayar, mali defter ve 8 adet koleksiyon yapılan boş alkol şişesi çaldı. Hırsız ardından dışarıya çıkarak hiçbir şey olmamış gibi cebinden çıkarttığı çikolatayı yemeye başladı.

Mali defteri çalıp çikolata yedi

Bir süre sonra uzaklaşan hırsız kayıplara karışırken, işyeri sahibinin şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahsın eşkalini belirledi. Devam eden çalışmalara polis ekipleri, olaydan 3 gün sonra cadde üzerinde hırsızın eşkaline benzeyen bir şahsı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda işyerinden hırsızlık yapan şahısın C.A.D.A. (70) olduğu belirlendi.

Şişli polisinin yakaladığı hırsız adli kontrolle serbest kaldı

Bunun üzerine gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak "işyeri ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli işlem yayılan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL