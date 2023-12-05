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Şişli'de Hemşire ve Hasta Arasında Kavga: Gözaltına Alındılar

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Şişli'de bir hastanede çalışan hemşir ile tedavi uyguladığı hasta ve yakını arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli'de bir hastanede çalışan hemşir ile tedavi uyguladığı hasta ve yakınıyla eldiven değiştirmediği iddiası üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasta, hasta yakını ve hemşiri gözaltına aldı.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir hastanede meydana geldi. İddiya göre, B.D.K. tedavi için yakını V.O.B. ile birlikte hastaneye gitti. Hemşir S.E. hastaya tedavi için müdahale edeceği sırada hasta yakını V.O.B. eldivenini değiştirmesini söyledi. Hemşir, hasta ve yakını arasında eldiven değiştirmeme iddiası üzerine tartışma başladı. Kısa sürede karşılıklı kavgaya dönüşen olayda sağlıkçılar beyaz kod verdi. İhbar alan polis ekipleri hastaneye giderek hasta, hasta yakını ve hemşir gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatılan 3 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanan ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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