Şişli'de Güzellik Salonuna Zarar Veren Kişi Güvenlik Kamerasında

Şişli'de bir kişinin demir parçasıyla güzellik salonuna zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Şişli'de, bir kişinin demir parçasıyla güzellik salonuna zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teşvikiye Mahallesi'nde bir kişinin iş yerine girerek zarar verdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, şüphelinin alacak verecek meselesi nedeniyle yabancı uyruklu Z.A'nın işlettiği güzellik salonuna girip aldığı demir parçasıyla malzemelere zarar verdiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu tespit edildi.

Polisin zanlıyı arama çalışması sürüyor.

Bu arada, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının girdiği güzellik salonunda demir parçasıyla etraftaki eşyalara vurarak zarar vermesi yer aldı.