Şişli'de şüpheli ölüm: Genç kadın evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı 34 yaşındaki Defne Boz, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre ölüm şüpheli bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki Defne Boz'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları genç kadının yaşadığı eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrollerde Defne Boz, banyo girişinde yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Boz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre ölüm şüpheli bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı