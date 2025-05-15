Şişli'de Gecekonduda Yangın Paniği

Şişli'de Gecekonduda Yangın Paniği
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Şişli'de bir gecekondunun bahçesindeki çöplerin cam kırıklarının güneşe temas etmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını hemen kontrol altına alarak eve sıçramadan söndürdü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Şişli'de köpek ve tavuk bakılan bir gecekondunun bahçesindeki çöpler, iddiaya göre cam kırıklarının güneşe teması nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın eve sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir gecekondunun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçedeki çöpler cam kırıklarının güneşe teması nedeniyle alev aldı. Ev sahibinin köpek ve tavuk baktığı bahçede çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, yangını eve sirayet etmeden söndürürken, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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