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Şişli'de gece kulübünde silahlı yer kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de gece kulübünde silahlı yer kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de bir gece kulübünde çıkan yer tartışmasında silahların ateşlenmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şişli'de bir gece kulübünde çıkan yer tartışmasında silahların ateşlenmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis saldırganın peşine düştü.

Olay, dün sabaha karşı Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübüne gelen iki taraf arasında yer tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine silah çeken taraflar birbirlerine ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, müşteriler ise büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esentepe Şişli 3. Sayfa Haberler

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