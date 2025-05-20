Şişli'de Eski Eşini Öldüren Rüstem Elibol'a Ağır Ceza Talebi

Şişli'de Eski Eşini Öldüren Rüstem Elibol'a Ağır Ceza Talebi
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Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem Elibol'a, hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer suç ortakları için de benzer cezalar isteniyor.

Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu silahla defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol'a ve suç ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Elibol'un 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 3 şüpheli S.Y., S.S. ve A.B.'nin ise 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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