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Şişli'de Eski Eş Tarafından Kurşunlanan Bahar Aksu'nun Cinayetiyle İlgili Şok Detaylar

Şişli'de Eski Eş Tarafından Kurşunlanan Bahar Aksu'nun Cinayetiyle İlgili Şok Detaylar
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Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun cinayetinin planlandığı ortaya çıktı. Elibol'un olaydan önce İstanbul'a geldiği, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ve sosyal medya paylaşımları cinayeti aydınlatıyor.

Şişli'de eski eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Cinayeti planladığı belirlenen Rüstem Elibol'un olaydan günler önce İstanbul'a geldiği, otelde konakladığı ve keşif yaptığı öğrenildi. Otele giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansırken, Elibol'un sosyal medyada yaptığı paylaşımların birinde "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım" cümlelerini kullandığı tespit edildi.

Olay, 5 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Bahar Aksu, işe gitmek için evinden çıktığı sırada, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Rüstem Elibol tarafından kaçırılmak istenmişti. Direnen Aksu, sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eski eş Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Önce keşif yapmışlar, sonra 1 kişi daha alıp geri dönmüşler

Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin cinayetten üç gün önce, 2 Mayıs Cuma günü Çanakkale'den 17 LT 343 plakalı otomobille İstanbul'a geldikleri belirlendi. Bahar Aksu'nun evi ve iş yerinde keşif yapan şüpheliler, geceyi Şişli'de bir otelde geçirdi. Otele giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Keşfin ardından Çanakkale'ye dönen zanlılar, bu kez yanlarına Samet S.'yi de alarak 4 Mayıs Pazar günü yeniden İstanbul'a geldi.

Hazırlıklarına devam eden şüphelilerin geceyi otomobilde geçirdikleri, sabah saatlerinde ise Aksu'yu kaçırmak isterken cinayeti işledikleri öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımları kan dondurdu

Cinayet zanlısı Rüstem Elibol'un sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Elibol'un, "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana", "İntikam en sevdiğim duygu, intikam aksar unutulmaz" ve "Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı" şeklindeki paylaşımları ise kan dondurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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