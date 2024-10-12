Üye Girişi
Haberler

Şişli'de Eşini Vuran Cani Koca Gözaltına Alındı

Şişli'de Eşini Vuran Cani Koca Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de tartıştığı eşi Gülcan U.'yu silahla vurarak öldüren Yılmaz U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

İstanbul Şişli'de tartıştığı eşini silahla vurarak ölümüne neden olan cani koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz U., yanındaki silahla eşini vurarak kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülcan U. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Gülcan U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, polis ise olay yerinde delil incelemesi yapmıştı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırılmış, incelemenin ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Cani koca adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika istanbul 3-sayfa Polis Şişli Suç

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Hükümetin yeni vergi paketi CHP lideri Özel'i küplere bindirdi

Yeni vergi paketi Özgür Özel'i küplere bindirdi
Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.