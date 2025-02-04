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Şişli'de Elektrik Panosundan Çıkan Yangında Yaşlı Kadın Dumandan Etkilendi

Şişli'de Elektrik Panosundan Çıkan Yangında Yaşlı Kadın Dumandan Etkilendi
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İstanbul Şişli'de bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan bir yaşlı kadın dumandan etkilendi.

Şişli'de 4 katlı bir binanın giriş katında elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında, evde bulunan bir yaşlı kadın dumandan etilendi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Şişli Gazi Berkay Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıktı. İddiaya göre, elektrik panosundan çıkan yangında evi dumanlar sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde bulunan yaşlı kadını çıkarırken, yangını söndürerek duman tahliyesi yaptı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen yaşlı kadına ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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