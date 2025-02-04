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Şişli'de Elektrik Panosu Yangını: 85 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de Elektrik Panosu Yangını: 85 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Şişli'de bir binanın giriş katında elektrik panosundan çıkan yangında 85 yaşındaki Rasel Yanni yaşamını yitirdi. Olayda duman nedeniyle etkilenen bir kişi daha itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şişli'de 4 katlı bir binanın giriş katında elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Şişli Gazi Berkay Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıkmıştı. İddiaya göre, elektrik panosundan çıkan yangında evi dumanlar sarmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri, evde bulunan yaşlı kadını çıkarırken, yangını söndürerek duman tahliyesi yapmıştı. Sağlık ekipleri, 85 yaşındaki Rasel Yanni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan, aynı apartmanda bulunan 1 kişi de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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