Şişli'de Eczane Kalfasını Öldürdüğü İddiasıyla Müebbet Hapis İstenen Apartman Görevlisi Hakim Karşısında
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Şişli'de tartıştığı eczane kalfasını evinden silah aldıktan sonra geri dönüp öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen apartman görevlisi Kadir Keleş, hakim karşısına çıktı. Keleş, savunmasını bir sonraki celse yapacağını belirtti.
ŞİŞLİ'de tartıştığı eczane kalfasını evinden silah aldıktan sonra geri dönüp öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen apartman görevlisi Kadir Keleş, hakim karşısına çıktı. Keleş, "Özür diliyorum böyle bir şey olmasını istemezdim" diyerek savunmasını bir sonraki celse yapacağını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa