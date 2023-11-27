Şişli'de Eczane Çalışanını Öldüren Sanığa 19 Yıl Hapis Cezası

Şişli'de kendisine aşağılayıcı konuştuğunu iddia ettiği eczane çalışanını öldüren sanık Kadir Keleş, 2 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık duruşmada pişman olduğunu belirtti.

Şişli'de kendisine bir süredir aşağılayıcı konuştuğunu iddia ettiği ve bu nedenle husumeti olduğu eczane çalışanını yine bir tartışma sonrası eve gidip aldığı silahla öldüren sanık Kadir Keleş, 2 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'de 4 Nisan 2023'de kendisine bir süredir aşağılayıcı konuştuğunu iddia ettiği ve bu nedenle husumeti olduğu eczane çalışanı Gökhan Baran'ı (31) yine bir tartışma sonrası eve gidip aldığı silahla öldüren sanık Kadir Keleş'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Kadir Keleş ile müşteki Ömer Baran, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

"Keşke böyle olmasaydı"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Keleş, "Böyle bir şeyler olmasaydı, rahatsızlık vermeseydi neden böyle bir şey yapayım? Nişantaşı'nın en nezih yerinde 18 sene durdum. Hakkaniyetinize sığınıyorum, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" ifadelerini kullandı.

Haksız tahrik indirimi uygulandı, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir Keleş'i 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğini belirten heyet, bu cezayı 18 yıla çevirdi. Mahkeme ayrıca, sanık Keleş'i 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak bu suçtan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Toplamda 19 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir Keleş'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL